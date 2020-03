Geheime nota: Minister gaf groen licht aan ‘truc’ om Poch aan te houden

Toenmalig minister Ernst Hirsch Ballin (CDA, Justitie) lijkt persoonlijk en weloverwogen te hebben ingestemd met de ‘truc’ waardoor Julio Poch kon worden aangehouden in september 2009. Dat blijkt uit een document dat Nieuwsuur in handen heeft.

Argentinië wilde Poch destijds arresteren op verdenking van misdaden tijden het bewind van de junta, maar zocht daarvoor een manier omdat Poch ook de Nederlandse nationaliteit heeft en Nederland levert geen onderdanen uit aan Argentinië.

Om hem te arresteren opperde het Nederlandse Openbaar Ministerie in 2008 de ‘truc’ om te wachten tot de Transavia-piloot in een land was dat hem zou uitleveren naar Argentinië. Uiteindelijk werd Poch in het Spaanse Valencia gearresteerd.

De voormalige piloot werd na acht jaar vast te hebben gezeten uiteindelijk eind 2017 vrijgesproken. Poch spande daarna een zaak tegen de Nederlandse Staat aan, om te achterhalen wat haar rol was bij zijn arrestatie. Hij wil ook een schadevergoeding.

In die slepende kwestie lijkt hij nu sterker te staan. In het document is te lezen dat toenmalig minister Hirsch Ballin onderkende dat het ‘verwijt van verkapte uitlevering op de loer ligt’, maar dat hij toch het OM wilde ‘volgen’ bij het plan om vluchtgegevens te verstrekken aan Argentinië. Zijn ambtenaren waarschuwden daarbij aan Hirsch Ballin dat hij een ‘politiek risico’ zou lopen door in te stemmen met de truc. Hij gaf evenwel zijn zegen. Eerder zei Hirsch Ballin dat hij geen keus zou hebben gehad, als zo'n verzoek wordt gedaan. Uit het nieuwe document lijkt toch dat het wel een afweging is geweest.

Volledig scherm Julio Poch © Pim Ras

Politieke druk

In dat document is namelijk verder te lezen dat de Argentijnen de politieke druk ‘flink opvoeren’ om tot een arrestatie van Poch te komen. Drie weken later werd hij opgepakt. Het speelde namelijk een rol dat Poch weldra met pensioen zou gaan.

Het opduiken van de ambtelijke nota zorgt voor wrevel in de Tweede Kamer. Huidig minister van Justitie Ferd Grapperhaus had namelijk openheid toegezegd, maar dit document is nooit naar de Tweede Kamer verzonden. Volgens het ministerie is dat logisch. ,,Het gaat om een intern ambtelijk document waarin persoonlijke beleidsopvattingen staan en dat betrekking heeft op diplomatiek verkeer. Deze worden in de regel niet naar de Kamer gestuurd.’’