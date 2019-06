Gemeenten in vijf jaar tijd 126 miljoen kwijt aan wachtgeld

510.000 euro

De hoogste uitkering was voor een voormalig bestuurder uit Capelle aan den IJssel met ruim 510.000 euro. Hij wordt gevolgd door een oud-wethouder van de gemeente Hulst (373.000 euro) en twee wethouders uit Helmond (367.000 en 362.000 euro).



Nieuwe werkgevers zijn terughoudend bij het aannemen van een oud-wethouder. De angst bestaat dat deze zich niet meer kan schikken in een ‘ondergeschikte rol’, klinkt bij monde van de Wethoudersvereniging. De vereniging maakt zich zorgen over het negatieve beeld rond de wachtgeldregeling.



,,Regelmatig ontstaat er discussie over nut en noodzaak van wachtgeld”, zegt directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging. Afschaffen, of verder versoberen van de regeling, zou volgens Van Gool echter grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van het lokale bestuur.