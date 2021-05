Gemor bij PvdA en GroenLinks over mogelijke kabinetsdeelname: ‘Lilianne, doe het niet!’

Helft van compensa­tie-aanvragen in toeslagen­af­fai­re goedge­keurd

29 april Van 14.000 ouders die slachtoffer werden in de toeslagenaffaire is vastgesteld dat ze recht hebben op compensatie. Van ruim 11.000 mensen die zich vóór 15 februari meldden voor compensatie is de aanvraag vooralsnog niet goedgekeurd. Dat laat het ministerie van Financiën weten, naar aanleiding van berichtgeving van dagblad Trouw.