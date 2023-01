Gert-Jan Segers stopt als Tweede Kamerlid en politiek leider ChristenUnie: ‘Politiek is gulzig’

Gert-Jan Segers stopt als Tweede Kamerlid en politiek leider van de ChristenUnie. Hij draagt het fractievoorzitterschap volgende week dinsdag over aan Mirjam Bikker en zwaait een week later af als volksvertegenwoordiger.

Op vrijdag stuurt hij er een e-mail over aan de ChristenUnie-leden. In die brief, ook in het bezit van deze nieuwssite, schrijft Segers: ,,Beste vrienden, Het zit erop. Het is mooi geweest en nu is het klaar. Dit was het.’’ Na ruim tien jaar Kamerlidmaatschap en ruim zeven jaar politiek leiderschap is dit volgens hem ‘het moment’ waarop hij zijn ‘mandaat terug wil geven’.

Het Kamerwerk heeft veel van hem en zijn familie gevraagd. ,,De Haagse politiek is een gulzig vak.” Hij heeft daarin ‘met vallen en opstaan, gegeven wat ik te geven had’, zo beschrijft hij. Dat hij meer tijd wil voor zijn gezin - ‘in mijn geval zijn dat Rianne en onze drie meiden met inmiddels ook een aanstaande schoonzoon’ - is een van de redenen om nu te stoppen. ,,We hebben elkaar in deze tien jaar steeds vastgehouden, maar ook voor ons als gezin is het goed om nu een punt te zetten en weer meer tijd voor elkaar te hebben.”

‘Krabbelaars’

Naast dat hij meer tijd wil voor zijn gezin noemt hij het ook ‘heilzaam’ om ‘na een zeker aantal jaren plaats te maken voor een ander’. ,,Bij leiderschap hoort ook het inzicht dat die rol tijdelijk is. We zijn allemaal vervangbare krabbelaars en Gods werk is altijd teamwerk.’’

Segers zegt dat hij in het ‘schrijfhuisje’ in zijn achtertuin een boek gaat schrijven, over zijn tien jaar in de politiek. En als er nog tijd over is: een roman. „En ik ga de stilte in. De woestijn. Daarna komt er vast iets nieuws.” Hij stelt dat hij ‘gegeven heeft’ wat hij ‘te geven had’.

De partij is trots op de resultaten die onder zijn leiding zijn behaald, met name op het gebied van klimaat en bestaanszekerheid. Met het vertrek van Segers verliest Den Haag ‘een anker’, reageerde premier Mark Rutte op het vertrek van de ChristenUnie-voorman. In zijn reactie typeert Rutte Segers als ‘solide, betrouwbaar en verantwoordelijk’. Volgens Rutte leidde hij zo zijn partij en is hij ook zo als mens. ,,Ik kijk met veel warmte terug op onze lange samenwerking.” Segers is tien jaar Kamerlid geweest, waarvan zeven jaar als fractievoorzitter en politiek leider. Twee keer wist hij regeringsdeelname af te dwingen, beide keren als kleinste partij in een coalitie met VVD, D66 en CDA.

‘Moedige vrouw’

Hij zegt zich bij de vorige verkiezingen alleen kandidaat te hebben gesteld ‘omdat ik wist dat er een kundige en gedreven opvolger op de lijst stond die m’n plek zou kunnen innemen.’ Hij heeft gewacht op politiek gezien ‘rustiger tijden’: vorig jaar was ‘hectisch en intens’ met ‘zorgen over de bestaanszekerheid van mensen, over migratie, landbouw en energie’. Nu staat er volgens hem ‘een moedige vrouw klaar’ om de fractie en de partij ‘op haar eigen manier voor te gaan en werk te maken van onze missie’. Dit is de nog relatief onbekende Mirjam Bikker.

Volledig scherm Mirjam Bikker is 40 jaar nu lid van de Tweede Kamer en ze was eerder ook lid van de Eerste Kamer en gemeenteraadslid in Utrecht. © Sandra Zeilstra

‘Ongelooflijk dankbaar’

Mirjam Bikker (1982, Gouda) wordt naast fractievoorzitter ook de nieuwe politiek leider van de ChristenUnie. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke leider van de partij. Segers zegt Mirjam Bikker heel dankbaar te zijn. ,,Ik wil jullie vragen haar te steunen, mee te doen en voor haar te bidden.’’

Bikker was jarenlang actief in de Utrechtse gemeenteraad en droeg er in die rol onder meer aan bij dat er een einde kwam aan de raamprostitutie aan het Zandpad. Ook maakte zij in de rol bezwaar tegen een tweehonderd vierkante meter grote reclameposter van een vrouw in een gouden bikini op de Oudegracht, waardoor ze landelijke bekendheid kreeg. Ze vond de poster te groot, niet passen bij de Utrechtse binnenstad en kon zich er ook niet in vinden dat de vrouw was afgebeeld als een lustobject. Later keek ze daar met ‘gemengde gevoelens’ op terug.

De nieuwe partijleider is haar voorganger Segers ‘ongelooflijk dankbaar’ voor de samenwerking. ,,Het is een voorrecht om met hem samen te mogen werken en we gaan hem missen.” Ook partijvoorzitter Ankie van Tatenhove zegt de ‘gedrevenheid, betrokkenheid en eigenheid’ van Segers te gaan missen. ,,Ik ben tegelijkertijd blij dat we met Mirjam een opvolger hebben klaarstaan die kundig is, weet waar ze voor staat en gaat voor waar ze in gelooft.”

Vicepremier Carola Schouten noemt het ‘een buitengewoon voorrecht om in de Kamer, tijdens formaties en gedurende kabinetsperiodes intensief met Segers op te trekken’. ,,Na zijn vertrek uit Den Haag blijft er een dierbare vriendschap. Ik wens hem veel Inspiratie toe bij wat nu op zijn pad komt.”

Volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma verliest de Kamer ‘een bevlogen debater, een ideologisch geweten, maar eerst en vooral een fijne collega en een aimabel mens’.

De zetel die Segers achterlaat, gaat naar Nico Drost. Hij verving eerder Stieneke van der Graaf tijdens haar zwangerschapsverlof. Eppo Bruins, die eigenlijk boven Drost op de kieslijst stond, heeft besloten geen zitting te nemen in de Kamer.

Segers gaat nog wel meedoen aan de zogenoemde ChristenUnie ‘Wintertour’ op 18, 19 en 20 januari. ,,Op die drie avonden kunnen jullie Mirjam verwelkomen en wil ik afscheid van jullie nemen.’’ Op dinsdag 24 januari hoopt Segers zijn laatste dag als Kamerlid te hebben. ,,Daarna ga ik de stilte en rust in en hoop ik dat God me duidelijk zal maken wat mijn volgende verantwoordelijkheid zal zijn. Ik heb nog geen idee en ben heel benieuwd.’’

