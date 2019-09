Gesteggel over ‘extra’ onderwijsmiljoenen Slob: ‘Misleiding’

Het geld staat al genoemd in de zogenoemde ruimtebrief die als basis dient voor de werkgevers om met de sociale partners te onderhandelen over een nieuwe cao, bevestigt de PO Raad, de koepel van schoolbesturen. ‘Het bedrag was al langer bekend en is verwerkt in het bod dat wij hebben gedaan bij de cao-onderhandelingen’, schrijft de PO Raad in een verklaring. Dat bod was voor de bonden niet genoeg; in juni klapten de onderhandelingen.

Dat Slob met het bekende geld goede sier probeert te maken zorgt voor ergernis. ,,Die zit er bij ons in dat er een bewust frame wordt gekozen dat dit een extraatje is voor het primair onderwijs, terwijl alle ambtenaren dit krijgen als loonbijstelling”, zegt Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. ,,Dit is bijna misleiding.”

Quote Wij willen eerst weten of het geen sigaar uit eigen doos is Algemene Vereniging Schoolleiders Ook CNV Onderwijs zegt dat Slob verwarring zaait. ,,Dit is niet nieuw of extra geld”, stelt cao-onderhandelaar Joyce Rosenthal. ,,In de brief aan de Kamer staat ook nergens dat het extra geld is, maar die suggestie wordt wel gewekt.” Het basisonderwijs ijvert al jaren voor extra geld, onder meer om de salariskloof tussen basis- en voortgezet onderwijs te dichten. ,,De minister weet ook dat wij weer acties voorbereiden. Kennelijk moet de maatschappij nu denken dat het onderwijs extra geld krijgt. Ik lees al berichten in de trant van: ‘hebben de rupsjes nu genoeg?’”

