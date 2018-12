Geweld beantwoorden met meer blauw

De Nederlandse Boa Bond (NBB) wil dat buitengewoon opsporingsambtenaren standaard worden uitgerust met een wapenstok, pepperspray en een bodycam. Zij worden dagelijks geconfronteerd met agressie en geweld en willen zich kunnen verdedigen.



Nederland telt zo’n 30 duizend buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), die toezicht houden in een natuurgebied, op straat of het openbaar vervoer. De bekendste boa’s zijn parkeerwachters of ambtenaren die controleren of iemand de milieuregels overtreedt. Ze mogen boetes uitschrijven en dragen in sommige gevallen al handboeien. Los van de taak die ze hebben, zijn enkele boa’s ook zwaarder bewapend. Zo dragen sommige boswachters die opereren in gebieden waar stelselmatig wordt gestroopt een pistool. Dit gaat echter om een zeer selecte groep toezichthouders in buitengebieden, die voor hun eigen veiligheid niet kunnen rekenen op een snelle interventie van de politie als die wordt gebeld. Soms is er niet eens bereik om te kunnen bellen. Dergelijke uitzonderingen zijn helaas nodig in dergelijke exceptionele gevallen. Maar hoewel boa’s elders in het land ook worden geconfronteerd met dreigementen of soms zelfs mishandeling, moeten zij niet standaard worden uitgerust met bijvoorbeeld een wapenstok (zoals in enkele gemeenten overigens al wel gebeurt). Uiteindelijk ligt het geweldmonopolie in onze rechtsstaat bij de politie. Die is daar speciaal voor getraind. De opleiding van een boa is korter.



De toenemende agressie waar boa’s mee worden geconfronteerd, kan maar op één manier worden tegengegaan: meer politie. Agenten moeten snel aanwezig kunnen zijn wanneer een boa om assistentie vraagt. Daar schort het nu nogal eens aan. Het kabinet heeft voor de komende jaren meer geld uitgetrokken voor agenten, maar burgemeesters geven al langer aan dat dat niet genoeg is. Wanneer we als samenleving niet bereid zijn meer geld te investeren in politie, kunnen we de problemen die daardoor ontstaan niet oplossen door minder goed opgeleide ordehandhavers dan maar te gaan bewapenen.