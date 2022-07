Goedkoper groente en fruit laat nog jaren op zich wachten

Het schrappen van de btw kost volgens het kabinet ongeveer 1 miljard euro. Dat geld kan mogelijk worden terugverdiend doordat mensen gezonder gaan eten als groente en fruit goedkoper wordt. Daardoor gaan de kosten voor de gezondheidszorg omlaag. Dat staat in een brief die de staatssecretarissen Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) en Marnix van Rij (Fiscaliteit) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In het regeerakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken dat de btw op groente en fruit wordt verlaagd naar 0 procent. Maar dat blijkt ingewikkelder dan gedacht. Het kabinet heeft een extern bureau ingehuurd die moet bepalen welke producten er wel en welke er niet onder de regeling gaan vallen. Het kabinet is bang dat als dat niet goed wordt vastgelegd, er allerlei rechtszaken volgen.

Appelmoes

Dat bijvoorbeeld een verse appel of komkommer onder de regel komt te vallen, is duidelijk. Maar wat te doen met vers groente of fruit dat wordt gepureerd of ingevroren? Juridisch is het lastig om bijvoorbeeld alleen verse spinazie onder de btw-verlaging te laten vallen en ingevroren spinazie niet. Weer anders wordt het als er aan de ingevroren spinazie room wordt toegevoegd.

Een ander voorbeeld is appelmoes. Gepureerde appels zonder toevoegingen zou onder de btw-verlaging kunnen komen te vervallen. Maar als er suiker aan is toegevoegd en het minder gezond is, heeft het kabinet dat liever niet. De jurisprudentie leert echter dat het niet zo makkelijk is om twee producten die heel erg op elkaar lijken fiscaal verschillend te behandelen. Een soortgelijk probleem doet zich door bij producten waar groente en fruit in verwerkt zitten, zoals pizza's.

Het bureau moet volgend jaar met een definitie komen die werkbaar is voor zowel de belastingdienst als voor voedselproducenten. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid voor het invoeren van een belasting op suiker. Het twijfelt nog over een belasting op alleen frisdrank, zoals die ook al andere landen bestaat, of op ook andere suikerhoudende producten.