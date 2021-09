Goedlachse Bijleveld leek een ‘zekerheidje’ voor CDA, maar werd brekebeen

VIDEO Kabinet lamgesla­gen na vertrek Kaag: ‘We zitten in een moeilijke fase’

12:16 Leden van het demissionaire kabinet reageren lamgeslagen op het vertrek van Sigrid Kaag (D66) uit de ministersploeg. ,,We zitten in een moeilijke fase’’, zegt CDA-vicepremier Hugo de Jonge. Op de vraag aan D66-minister Wouter Koolmees of hij zich verraden voelt door coalitiegenoot ChristenUnie, zegt hij: ,,Ik heb er allerlei gevoelens over, maar laat ik dat maar voor mezelf houden.’’