Grapperhaus: Mogelijk totaal vuurwerkverbod bij nieuw geweld oudjaar

De CDA-bewindsman maakt zich zorgen, nu Oud & Nieuw nadert en overal in het land alweer fors wordt geknald. ,,We hebben afgelopen jaar het toegestane vuurwerk al gelimiteerd, verboden per gemeente mogelijk gemaakt. Maar als dit niet genoeg is, ga ik met voorstellen terug naar de Tweede Kamer. Dan moeten we ons de vraag stellen: hoe gaan we verder met legaal vuurwerk?’’