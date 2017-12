Grapperhaus op het matje over beïnvloeding onderzoeken

Het verzoek van de SP om een debat kreeg brede steun in de Kamer. SP-Kamerlid Michiel van Nispen zegt zich belazerd te voelen en bedrogen. Hij spreekt van een 'enorme doodzonde'. Ook de regeringspartijen tonen zich verontwaardigd. D66 heeft het over een onaanvaardbare inmenging. Onthutsend, zegt het CDA. De ChristenUnie noemt het een 'kwalijke zaak' als de aantijgingen blijken te kloppen.



Het WODC, dat geldt als gezaghebbend, doet in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer onderzoek naar het drugsbeleid van de regering. Nu blijkt echter dat de politiek jarenlang onderzoeken zou hebben beïnvloed, zodat de uitkomsten het gelijk van de ministers en topambtenaren bewijzen. Zo ook rond het coffeeshopbeleid. Volgens het WODC viel de overlast van drugstoerisme mee, maar dat kwam het ministerie zo slecht uit dat de conclusies werden aangepast. Dat blijkt uit interne stukken die in handen zijn van Nieuwsuur. 'Wij kunnen met wat we nu hebben, niet instemmen', schrijft een topambtenaar van het ministerie in een mail aan de WODC-onderzoekers.