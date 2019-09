Grapperhaus: Opstelten bemoeide zich niet met zaak Wilders

Zonder twijfel brengen de twee vandaag weer de rol van voormalig minister Opstelten naar voren. Vorige week kwam via RTL Nieuws een nota naar buiten van het ministerie van Justitie en Veiligheid van een gesprek tussen de toenmalig minister en de hoogste baas van het Openbaar Ministerie.



Wilders ziet daarin bewijs dat Opstelten bij het OM aandrong om Wilders te vervolgen. Opstelten en het OM hebben dat altijd ontkend, maar de PVV-voorman blijft er van overtuigd dat hij slachtoffer is van een ‘politiek proces’ en wil nader onderzoek naar de documenten.



Knoops gaat daarom vandaag vragen de zaak stil te leggen tot er meer duidelijk is over de dossierstukken. ,,We leveren vandaag overtuigend bewijs dat de strafrechter op het verkeerde been is gezet.’’