Grapperhaus over ‘aanvalsplan’ tegen voetbalgeweld: ‘Dit zijn geen supporters’

In alle stadions moeten straks ‘slimme’ camera’s hangen die gezichten van raddraaiers kunnen herkennen. Hooligans met stadionverbod en een meldplicht moeten in de toekomst – volgend voorjaar begint een pilot – via een app op hun telefoon bewijzen dat ze niet in de buurt zijn van het stadion of stadscentrum. Het zijn twee van de maatregelen die demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gisteren overeenkwam met de KNVB, clubs, burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie.