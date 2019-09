Grapperhaus over wachttijden CBR: ‘Ga verlopen rijbewijs ouderen echt niet gedogen’

De Kamer had Grapperhaus gesommeerd naar het debat over de aanhoudende problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te komen. Kamerleden vragen de minister verlopen rijbewijzen te gedogen voor getroffen ouderen - zij zijn het slachtoffer van de enorm opgelopen wachttijden - maar daar wil de bewindsman niet aan.

Daarnaast ziet de bewindsman ook beren op de weg als het gaat om handhaafbaarheid. ,,Een agent moet weten of een bestuurder wel in aanmerking komt voor de regeling.” Daarvoor moet de administratie op orde zijn.

‘Eerder invoeren’

Half oktober hoort de minister meer over de ict-systemen bij het CBR. Dan hoopt ze ook te weten of het toch mogelijk is de regeling eerder in te voeren. Van Nieuwenhuizen hoopt voorzichtig op invoering op 1 november, maar ,,elke dag eerder is er één”.