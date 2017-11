Grapperhaus: Politienummer niet gratis

Defensie: geld tekort voor laatste drie JSF's

9:43 VOLKEL - Vanwege de hoge dollarkoers lijkt Defensie niet genoeg geld te hebben om de laatste drie van de 37 gewenste JSF-straaljagers aan te schaffen. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser in een brief aan de Tweede Kamer. De opvolgers van de F16's worden straks gelijkelijk verdeeld over de vliegbasissen Volkel en Leeuwarden.