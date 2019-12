Grapperhaus: Taghi ‘gewoon volgens regels’ overgedragen door Dubai

Hij wuift de beschuldiging weg dat Taghi zou zijn ‘ontvoerd’ omdat hij volgens zijn advocate zonder ‘vorm van proces’ is opgehaald in de oliestaat. ,,Het is van begin tot eind volgens de regels gegaan. Het overbrengen van de heer T. is volledig in overeenstemming met de regels in de rechtstaat gebeurd.’’

Volgens Grapperhaus kon het snel gaan, maar is het wel ‘zorgvuldig’ gegaan. ,,De dingen zijn gegaan zoals ze moeten gaan. Ik sta daar voor. Het Openbaar Ministerie en ik hebben nauw samengewerkt de afgelopen dagen en de overdracht is voortreffelijk gegaan.’’

De zaak raakte volgens hem in een onverwachte stroomversnelling omdat Dubai hem tot ongewenste vreemdeling had verklaard. Er was zelfs nog geen uitleveringsverzoek aan Dubai gedaan, dinsdag was Grapperhaus daar nog mee bezig. ,,De autoriteiten in Dubai hebben zelfstandig gezegd dat zij van oordeel waren dat de heer T. op niet rechtsgeldige wijze het land binnen was gekomen. De afweging heeft ertoe geleid dat zij de situatie snel opgelost wilden zien.”

