Grapperhaus: Thailand bereid te werken aan oplossing in zaak Van Laarhoven

Plannen lastenver­la­ging rond, bedrijven betalen

11:14 Om de koopkracht van lagere en -middeninkomens te verbeteren, stelt het kabinet de beoogde verlaging van de winstbelasting met een jaar uit. Ook gaat het toptarief in de komende jaren minder naar beneden dan eerder nog was afgesproken. Dat zijn de vier regeringspartijen volgens Haagse bronnen overeengekomen in de koopkrachtonderhandelingen, die gisteravond zijn afgerond.