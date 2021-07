Grapperhaus wil doxing strafbaar stellen: maximaal jaar cel voor intimidatie door delen privégegevens

De minister wijst erop dat het verspreiden van persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, ook wel doxing genoemd, mede door de opkomst van internet en sociale media een vlucht heeft genomen. ,,Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig’’, stelt Grapperhaus.



,,Het gaat over de grens van het toelaatbare als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrijuit kunnen spreken. Hele gezinnen voelen zich vaak niet meer veilig thuis, mensen durven niet meer onbevangen naar buiten te treden en zichzelf te zijn. Ook collega’s worden erdoor geraakt. Dit gaat echt een grens over en dat moeten we duidelijker in de wet vastleggen.’’