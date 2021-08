Groeiende kritiek over trage hulp aan Afghaanse tolken

Vanochtend komt de Kamer terug van reces voor een debat over de opmars van de taliban in Afghanistan. In hoofdstad Kaboel domineert intussen de chaos. Honderden wanhopige Afghanen probeerden gisteren aan boord van westerse repatriëringsvluchten te komen. Hun massale toestroom blokkeerde het vliegverkeer.

,,Het ziet ernaar uit dat we mensen in de steek laten met een risico op een doodvonnis”, zegt PvdA-Kamerlid Kati Piri. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ,,Iedereen ziet nu hoe Afghanen in de steek worden gelaten door een regering die verzuimt om hen in veiligheid te brengen.”

Waarschuwingen

Snels: ,,Op de avond dat de Duitse regering al in crisisberaad was, twitterde onze minister van Defensie Ank Bijleveld nota bene dat ze in de bioscoop is geweest (naar de film De Slag om de Schelde, red.) Niemand voelde de urgentie.” Minister van Staat en oud-Navo-baas Jaap de Hoop Scheffer vindt de vraag of Nederland te laat in actie kwam ‘legitiem en relevant’. ,,Maar dat moet in het debat aan de orde komen, dat is aan de Kamer, niet aan mij.”