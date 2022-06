GroenLinks en PvdA gaan 'hokken' in Eerste Kamer, maar een partijhuwelijk is nog ver weg

Staats­agent: cao-afspraken KLM voldoen niet aan voorwaar­den steunpak­ket

Afspraken die KLM wil maken met piloten over hun cao, voldoen niet aan de voorwaarden die gesteld zijn toen KLM vanwege corona staatssteun kreeg. Dat schrijft de staatsagent voor KLM, die toeziet op de naleving van de afspraken, in een advies dat door Financiënminister Sigrid Kaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

29 mei