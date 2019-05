GroenLinks-Kamerlid weg wegens ‘ontoelaatbaar gedrag’

Özdil schrijft vanavond in een verklaring op zijn Facebookpagina dat hij zijn Kamerzetel neerlegt vanwege zijn afwijkende, kritische standpunt over het (mede) door GroenLinks bedachte leenstelsel. Partijleider Klaver bestrijdt dat. Volgens hem speelde er geen inhoudelijk meningsverschil. In een mail aan zijn achterban schrijft Klaver dat Özdil ‘ontoelaatbaar gedrag’ vertoonde, waardoor collega’s zich ‘niet meer veilig voelden’. Ook zou het Kamerlid afspraken niet nakomen. Klaver beticht Özdil van het ‘heimelijk opnemen van een gesprek’. Alle dertien andere fractieleden hebben daarop het vertrouwen in Özdil opgezegd. Özdil stelt zelf in De Volkskrant dat hij een gesprek met Klaver wilde vastleggen omdat hij verwachtte dat de emoties hoog op zouden lopen en mislukte die opname.

Afstand nemen

Özdil stelt dus dat zijn vertrek te maken heeft met zijn verzet tegen het leenstelsel. In een interview met Trouw keerde hij zich daartegen, naar eigen zeggen had Özdil dit vooraf niet met zijn fractie besproken. Hij dwong zijn partijleider Jesse Klaver daardoor om een aantal dagen later ook afstand te nemen van het huidige leenstelsel.



Volgens Özdil moest hij na het interview met Trouw op gesprek moest komen bij Klaver. Daarin vroeg Klaver hem om zich op voorhand te committeren aan het nieuwe standpunt over het leenstelsel. Dat weigerde Özdil.



In zijn verklaring op Facebook schrijft Özdil dat zijn Kamerlidmaatschap ‘met pieken en dalen’ is verlopen. ,,Een piek is dat voor GroenLinks het leenstelsel niet langer in steen gebeiteld is”, schrijft hij. ,,Een dal is dat dat ook tot een vertrouwensbreuk heeft geleid.’’