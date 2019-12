GroenLinks legt vergoeding Kamerlid Diks voor aan integriteitsadviseur

GroenLinks legt de verblijfskostenvergoeding van het eigen Kamerlid Isabelle Diks voor aan de nieuwe adviseur integriteit van de Tweede Kamer. De oud-wethouder van Leeuwarden kreeg sinds haar Kamerlidmaatschap in totaal 46.000 euro omdat ze in Leeuwarden stond ingeschreven. In werkelijkheid zou ze vooral in Den Haag hebben gewoond.

Dat schrijft HP/De Tijd, die op basis van bronnen stelt dat Diks haar huis in Leeuwarden te koop had gezet en zij met haar man – die ook fulltime in Den Haag werkt – en de hond een appartement in Den Haag heeft gekocht.

Kamerleden krijgen een vergoeding die afhankelijk is van de afstand tussen de Tweede Kamer en de plaats waar een Kamerlid staat ingeschreven en ‘minstens tweederde van de tijd overnacht’. Kamerleden die verder weg wonen, krijgen daarom meer geld. Vanwege de afstand tussen Leeuwarden en Den Haag kreeg Diks de maximale vergoeding van 2023,25 euro per maand. Of de opgegeven woonplaats klopt, wordt niet gecontroleerd.

Heen en weer rijden onmogelijk

In een reactie zegt de Tweede Kamerfractie van GroenLinks dat Diks wethouder was in Leeuwarden toen ze werd gekozen als Kamerlid. ,,Omdat dagelijks heen en weer rijden onmogelijk bleek heeft zij naast haar huis in Leeuwarden een appartement in Den Haag gekocht en verdeelde ze haar tijd tussen Leeuwarden en Den Haag.” De partij zegt niet te weten waar zij haar meeste tijd verbleef; dat wordt ‘niet geregistreerd’.

Wel zegt een woordvoerder dat Diks inmiddels haar huis heeft verkocht en nu ingeschreven staat in Den Haag. Volgens HP/De Tijd gebeurde dat pas na kritische vragen van het blad. Diks zegt in 2019 nauwelijks in Leeuwarden te zijn geweest, omdat ze begin van het jaar weken in het ziekenhuis lag na complicaties door een blindedarmontsteking. Haar herstel duurde maanden.

Adviseur integriteit

GroenLinks zegt het ‘belangrijk’ te vinden dat er ‘geen onduidelijk bestaat over de regels en de toepassing daarvan door Isabelle Diks’. Daarom legt het de kwestie voor aan de nieuwe adviseur integriteit, oud-griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden. Zij werd eind vorige maand benoemd en begint haar werk op 1 januari.