GroenLinks met 10 zetels grootste in Amsterdam

Denk en Forum voor Democratie eindigen op 3 zetels. Bij1, de partij van Silvana Simons, krijgt 1 zetel. Tot nu toe was alleen een tussenstand op basis van 69 procent van de getelde stemmen bekend, maar de uitkomst van vandaag wijkt hier niet van af.



Dat betekent dat D66 van 14 naar 8 zakt, de PvdA van 10 naar 5 zetels en de SP van 6 naar 3. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels bemachtigd, tegen één in 2014. De VVD blijft gelijk op 6 zetels en de Partij van de Ouderen, CDA en ChristenUnie hebben 1 zetel.



Uiteindelijk hebben 347.148 mensen hun stem uitgebracht in de hoofdstad. Daardoor is de kiesdeler, die nodig is voor een zetel, uitgekomen op 7714 stemmen.