GroenLinks: ‘VVD breekt met klimaatafspraken’

Onderzoeksbureau Kalavasta rekent uit dat de VVD-plannen in 2030 voor 41 procent minder CO2-uitstoot zorgen dan in 1990. In de Klimaatwet - mede ondertekend door de VVD - is een klimaatdoel van 49 procent CO2-reductie afgesproken. ,,Het is goed dat we deze cijfers nu zwart op wit hebben’’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Eigenlijk is dit klimaatbedrog van de VVD.’’