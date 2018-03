GroenLinks wil wet om salarisverhoging ING-topman te blokkeren

Klaver stelt dat ING de ‘randen van de wet’ opzoekt. ,,We willen geen variabele beloning. Aandelen kunnen in toekomst ook stijgen – of dalen – en dan is het wel variabel. Dat dit nu wel kan, moeten we repareren," zei hij vanmiddag in tv-programma Buitenhof.



Volgens de GroenLinks-leider laat de ING-top zien dat ze ,,in een totaal ander universum leeft." Het argument dat de president-commissaris Jeroen van der Veer maakte - dat Hamers in de Eredivisie speelt, maar naar Jupiler League maatstaven wordt betaald - noemt hij flauwekul.



,,ING moet zich niet vergelijken met multinationals als Coca Cola of L'Oréal. Als die failliet gaan is het over en uit, terwijl ING een systeembank is en dan gered wordt door de overheid. Dat maakt ING tot een soort overheidsbedrijf."



Met het salaris dat Hamers nu verdient, kan Hamers volgens Klaver ‘prima zijn werk doen’. ,,Wil hij meer, dan zou Mark Rutte toedelokie zeggen”, verwijst Klaver naar de uitspraak waarmee Rutte in 2015 bankiers hekelde die in Londen meer geld kunnen verdienen. ,,Dat zeg ik hem graag na. Dan ga je maar ergens anders je werk doen.”



Verder lezen na de foto