GroenLinkser Bas Eickhout wil Juncker opvolgen als EU-baas

De 41-jarige Eickhout, die lijsttrekker is voor GroenLinks voor de Europese verkiezingen volgend jaar, wil oude patronen doorbreken. ,,Met Europese regelgeving wordt vooral goed gezorgd voor grote multinationals, terwijl gewone Europeanen zich afvragen wat Europa eigenlijk voor hen doet. Ik wil die status quo doorbreken'', zegt hij. Vanmiddag wordt bekend gemaakt wie de vier kandidaten zijn uit wie de de EGP in november in Berlijn er twee zal kiezen die de Europese campagne gaan leiden. De huidige covoorzitter van de EGP, de Duitse Ska Keller is een van hen, de andere twee zijn naar verwachting de Vlaamse fertiliteitsexpert Petra De Sutter en een Bulgaarse Europarlementariër.

Kandidatuur

Voor de Europese sociaaldemocraten heeft EU-commissaris Maros Sefcovic (energie) zich kandidaat gesteld om zijn baas op te volgen. De Slowaak is de eerste gegadigde uit de socialistische familie die zich als 'spitzenkandidat' meldt.



Partijleider Jesse Klaver steunt de kandidatuur van Eickhout. ,,Hij is niet alleen al jarenlang de meest gezaghebbende groene politicus op het terrein van klimaat. Hij is ook als geen ander in staat om in Europa de beweging aan te voeren die zich hard maakt voor een ander, sociaal Europa.”