GroenLinkser Sargentini verlaat Europarlement: 'Genoeg van debatten zonder resultaat'

Sargentini houdt zich in het parlement onder meer bezig met kwesties als asiel en migratie. Ook zit ze in een commissie die antiterrorismebeleid onder de loep neemt. Ze was eerder lid van de Amsterdamse gemeenteraad, maar stapt nu helemaal uit de politiek. 'Er is een tijd van komen en eentje van gaan', laat ze op Twitter weten.



In gesprek met dagblad Trouw stelt ze echter dat ze kampt met motivatieproblemen, met name op de dossiers asiel en migratie. ,,Ik verwacht daar geen verbeteringen meer. Dus moet iemand anders het maar proberen." Sargentini wil ook de 'debatten zonder resultaat' rond het dossier niet meer voeren. ,,Daarbij gaat het al een paar jaar alleen maar over ‘erger voorkomen’. Het komt neer op: ‘als ik hier nou nog een komma verplaats, of als ik dit punt maak over kinderrechten, dan weet ik iets ergs te voorkomen'", zegt ze tegen de krant.