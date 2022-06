Gronings gas? Rutte ‘wil het niet’, maar geeft geen garanties bij bezoek

Diabetespa­tiënt Lennart Michels: ‘Snoepen kan juist mijn leven redden’

Ruim 100.000 Nederlanders hebben diabetes type 1 en toch is er veel over dit fenomeen onduidelijk of onbekend. Soms ook voor patiënten of behandelaars zelf. Zo kennen weinig mensen het dead-in-bed-syndroom, waarbij patiënten door een te lage bloedsuiker dood in bed gevonden worden. Ook bestaan er volgens diabetespatiënt Lennart Michels (30) misverstanden: ,,Mensen denken dat ik niet mag snoepen, maar snoepen kan juist mijn leven redden.”

8:00