Grootschalige kalverfraude in de melkveehouderij vele malen groter

Het vermoeden van gesjoemel ontstond nadat er afgelopen jaar veel meer meerlingen waren geboren dan gebruikelijk. Normaal ligt dat aantal bij koeien op maar 3 tot 5 procent. Uit het registratiesysteem kwam echter naar voren dat bij circa 2000 bedrijven het percentage hoger was dan 10 procent. Bij nog eens 5.700 melk- en rundveebedrijven lag dat percentage tussen de 5 en 10 procent.



'De afgelopen week hebben we een beter beeld gekregen van de bedrijven die hebben geknoeid met het I&R en het blijkt om een aanzienlijk aantal te gaan. Ik heb de NVWA en RVO.nl gevraagd alle mogelijke afwijkingen in het I&R te onderzoeken. Elke vorm van fraude is onacceptabel en moet hard worden aangepakt. We moeten voorkomen dat de bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden de dupe worden van bedrijven die knoeien met het systeem’, schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.



De NVWA heeft op basis van een steekproef bedrijven geïnspecteerd verspreid over het hele land. Bij overtredingen wordt een proces verbaal opgesteld. Behalve dat gekeken wordt naar naheffingen en kortingen op subsidies wordt met het OM overlegd of deze bedrijven ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.