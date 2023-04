Grote politieke spanning in debat over stikstofgelden: 'We staan met de rug tegen de muur’

Kijk debat liveDe Tweede Kamer debatteert woensdag met stikstofminister Christianne van der Wal over de 24 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd voor de aanpak van de stikstofcrisis. Het dossier staat onder grote politieke spanning, nadat het CDA aankondigde opnieuw te willen onderhandelen over 2030 als deadline.

Nog geen twee weken na het laatste, zware stikstofdebat - dat de coalitie en het kabinet met politieke krassen moesten bekopen - debatteert de Tweede Kamer weer over het gevoelige dossier. Dit keer gaat het over de goedkeuring van het stikstoffonds, goed voor maar liefst 24,3 miljard euro tot en met 2035. Het geld is bedoeld voor maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen.

Coalitiepartijen zien graag dat het geld snel beschikbaar komt, zodat provincies ermee aan de slag kunnen. Maar oppositiepartijen kondigen al aan weer duidelijkheid te gaan eisen: moeten provincies nu 2035 hanteren als deadline, of toch 2030? Ondanks onderlinge verdeeldheid willen coalitiepartijen elkaar nu wel vasthouden, klinkt het.

Motie van wantrouwen

Zij hopen dan ook vooral dat het debat geen herhaling wordt van het marathondebat van twee weken geleden dat eindigde met een motie van wantrouwen die door vrijwel de hele oppositie werd gesteund. De kloof tussen het CDA en D66 was gapend. De christendemocraten willen op termijn heronderhandelen over de stikstofdeadline van 2030, maar D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zei daar vooralsnog geen ruimte voor te zien.

De coalitie wil zich niet meer uit elkaar laten spelen. Een coalitiebron hoopt op een ‘technisch’ en ‘inhoudelijk’, maar bovenal ‘saai debat’. De oppositie lijkt daar geen boodschap aan te hebben. GroenLinks en PvdA zetten het debat juist op scherp, omdat zij zekerheid willen dat het geld naar ‘natuurherstel gaat. De twee linkse partijen keuren het ook af dat het kabinet mistig doet over de stikstofdeadline. Toen duidelijkheid over 2030 of 2035 uitbleef, waren zij het die een motie van wantrouwen indienden.

Beide partijen zijn belangrijk voor de coalitie in de Eerste Kamer, aangezien de regeringspartijen daar geen meerderheid hebben. Er is dus sowieso steun nodig van oppositiepartijen: PvdA en GroenLinks dienen nu vaak als toevluchtsoord.

Straks 16 of 17 zetels

Hetzelfde geldt voor de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas. Hoewel zij slechts met één zetel in de Tweede Kamer zit, ziet het ernaar uit dat zij maar liefst 16 of 17 van de 75 senaatszetels haalt. Ook zij kan daarmee het kabinet aan een meerderheid helpen. Maar haar wensen zijn radicaal anders dan die van het linkse blok: 2030 moet als deadline van tafel en gedwongen uitkoop van boeren is uit den boze.

De coalitie zal moeten kiezen, als zowel GroenLinks/PvdA en BBB voorwaarden verbinden aan hun steun voor het fonds. Steun voor het stikstoffonds zullen die partijen waarschijnlijk duur verkopen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis benadrukt dat er haast gemaakt moet worden. ,,We staan echt met de rug tegen de muur, vandaar dat we aan de slag gaan met waterkwaliteit, stikstof en natuurherstel.’’

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet wijst de ChristenUnie er fijntjes op dat een beetje ‘zelfreflectie’ wel op zijn plaats zou zijn, omdat twee ChristenUnie-bewindslieden - de Landbouwministers Piet Adema en zijn voorganger Henk Staghouwer - voor de nodige vertraging hebben gezorgd.

Volledig scherm Caroline van der Plas (BBB) en Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof in de Tweede Kamer tijdens het debat over de 24 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd voor de aanpak van de stikstofcrisis. © ANP

GroenLinks-leider Jesse Klaver: ,,Als je miljarden uitgeeft, dan moet je zorgen dat je aan het eind van de rit je doelen haalt: de natuur herstellen en de landbouw toekomstbestendig maken.’’ Het kabinet stelt volgens de GroenLinks-leider ‘te weinig voorwaarden en geeft daarmee een blanco cheque’. Volgens Klaver staat het kabinet voor een keuze: óf de voorwaarden ‘aanscherpen en natuurherstel prioriteit maken’ óf ‘de voorwaarden afzwakken en daarmee het land langer op slot houden’.

PvdA-voorvrouw Attje Kuiken valt hem bij: ,,De natuur holt achteruit en er kan bijna geen huis meer bijgebouwd worden.’’ Het kabinet moet volgens haar ‘niet langer de problemen voor zich uit schuiven’. ,,Dat is iets anders dan lukraak 24 miljard uit geven, want dat geld moet ook echt op de goede plek terechtkomen.”

