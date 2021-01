Grote zorgen bij Kamer over eindexamens, minister roept examenleerlingen op ‘gewoon aan de slag’ te gaan

De Tweede Kamer heeft grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis op de centraal schriftelijke eindexamens. Kamerleden vragen zich af of de examens wel gemaakt kunnen worden nu leerlingen zich niet goed kunnen voorbereiden. Minister Arie Slob (Onderwijs) houdt vooralsnog vast aan zijn eerdere besluit om de examens dit jaar wel door te laten gaan en roept leerlingen op daarvoor te gaan leren. Vóór 15 februari hakt hij definitief de knoop door.

Scholierenclub Laks stelde vorige week voor de examens te beperken tot Nederlands, Engels en wiskunde. Volgens Slob zorgt die discussie ervoor dat een deel van de eindexamenkandidaten ‘gaat stilzitten’ en dat ‘hun motivatie wegvalt’. ,,Sommige leerlingen denken: we stoppen ermee, het is toch niet meer nodig. Dat wilden we juist voorkomen.

Volgens de ChristenUnie-bewindsman is er om die reden al een besluit genomen, kort voor de kerstvakantie, om de examens gewoon door te laten gaan. Daardoor mogen eindexamenklassen tijdens de schoolsluiting wél naar school. Om examenleerlingen meer tijd te geven om zich voor te bereiden, kunnen zij hun examens straks spreiden over twee tijdvakken en krijgen zij een extra herkansing. Slob benadrukt dat ‘het hele onderwijsveld’ het daarmee eens was. ,,Dit is het gewoon. Tegen de leerlingen wil ik zeggen: ga gewoon aan de slag.”

1,5 meter

De Kamer wijst erop dat er sinds de kerst nieuwe ontwikkelingen zijn. Slob erkent dat ook. Zo ‘wakkert’ een besmettelijker Britse variant van het coronavirus ‘onzekerheid aan’ en adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) dat leerlingen op middelbare scholen onderling ook 1,5 meter afstand moeten houden. Slob: ,,Dat is een enorme beperking.”

Over hóe het examen eventueel anders moet, klinken in de Kamer verschillende geluiden. D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt het voorstel van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) voor een examen met drie vakken ‘een serieuze optie’ die ‘de moeite van het onderzoeken waard’ is. ,,Voor veel leerlingen hangen de examens als een donkere wolk boven het hoofd.”

Ook de VVD, die ‘zorgen’ heeft, ziet wel wat in de LAKS-optie. De SGP stelt dat het doorgaan van de examens ook kwetsbare leerlingen ‘kan schaden’ en de PvdA meent dat Slob ‘te optimistisch’ is over het doorgaan van de examens. ,,Er is wel iets aan de hand”, vindt Kamerlid Kirsten van den Hul. ,,Het LAKS luidt de noodklok en ook CNV Onderwijs ziet bezwaren. Dat is een groot deel van het onderwijs.” Het CDA pleit ervoor leerlingen een extra herkansing te geven, bovenop de extra mogelijkheid die Slob in december al aankondigde.

Kernvak

Slob wil niet speculeren op alternatieve scenario's. Dat zou volgens hem alleen voor onrust zorgen. Wel wijst hij erop dat het voorstel van Laks, om alleen examens af te nemen in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde op praktische bezwaren stuit. ,,In het vmbo is alleen Nederlands een kernvak."



Ook over de eindtoets op basisscholen wordt in de Kamer verschillend gedacht. Vooral nu de basisscholen nog altijd dicht zitten en pas op z’n vroegst op 8 februari weer open gaan, zijn er twijfels of achtstegroepers de toets wel goed kunnen maken. Slob wil dat de toets doorgaat. Scholen kunnen ervoor kiezen om de toets, die tussen 19 april en 14 mei moet worden afgenomen, naar achteren te schuiven en pas in mei af te nemen. Zo zouden de scholieren meer tijd hebben om zich op de toets voor te bereiden.



PVV-Kamerlid Harm Beertema wil ook dat de toets wel wordt afgenomen. Zonder die toets, benadrukt hij, krijgen leerlingen niet de kans om het advies van de leraar naar boven bij te stellen. ,,Zeker partijen die de mond vol hebben over gelijke kansen moeten zich realiseren dat kinderen uit economisch minder slagvaardige milieus – vooral meisjes en minderheden – weer de prijs betalen mocht de eindtoets voor het tweede jaar niet worden afgenomen.”