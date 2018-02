Halbe Zijlstra erkent dat hij dom is geweest: Het is wat het is

Wat bezielde u?

,,Ja, ehm, ik hoorde het verhaal van de persoon die daadwerkelijk aan tafel zat. Die persoon wilde ik beschermen vanwege de potentiële gevolgen voor hem en zijn bedrijf. Ik besloot het verhaal wel te brengen vanwege de geopolitieke betekenis. Dat dat heel dom is geweest, is wel evident.”



U heeft het een aantal weken geleden tegen Rutte verteld. Toen de premier in de Stadhouderskamer aan alle beoogde bewindspersonen vroeg: 'is er nog iets wat ik moet weten?' hield u uw mond.

,,Dat klopt. Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Dat is een verkeerde gedachtenkronkel geweest. Ik zat in de mindset: het verhaal klopt, het is belangrijk het te brengen, het is terecht dat ik de bron bescherm. Ik heb nooit stilgestaan bij de implicaties. Dat het een ding zou worden dat ik het beschreef als ware aanwezig. Ik zou willen dat ik het toen meteen had gezegd. Het is wat het is.”



Ging u geloven in uw eigen leugen?

,,Nee. Het is niet voor niks dat ik al eerder – vóór het Volkskrant-interview – op de rechtstreekse vraag van een journalist heb gezegd: nee, daar was ik niet. Dat was al in december, het is alleen toen niet gepubliceerd. Ik deed daar niet geheimzinnig over.”