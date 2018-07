Kabinet stemt in met Halsema: ‘Heel mooi dat er eindelijk een vrouw burgemeester wordt’

,,Er was al lang een vacature, sinds het overlijden van Eberhard van der Laan. Het is heel fijn dat Jozias van Aartsen het heeft waargenomen, maar Amsterdam wil – net als iedere gemeente van Nederland – natuurlijk een échte burgemeester hebben.” Ollongren wilde niet zeggen hoe lang de ministerraad over de burgermeestersbenoeming heeft gesproken. ,,Daar doe ik nooit mededelingen over. Maar nee, het was niet moeilijk.”



Ollongren noemt Halsema ‘een vrouw met een enorm hart voor Amsterdam’. ,,Hartstikke goed dat ze dit wil gaan doen en de gemeenteraad haar heeft voorgedragen.” Volgens Ollongren, die afgelopen week met Halsema sprak over het burgemeesterschap, is ze ‘buitengewoon gemotiveerd’. ,,Ze heeft me verteld hoe zij tegen de functie aankijkt, wat haar ambities zijn en waarom ze dit graag wil doen. Ik ben zelf ook Amsterdammer en ik zie dat ze houdt van de stad. En ze houdt van het openbaar bestuur. Er komt voor haar heel veel bij elkaar in deze functie.”



De procedure om een opvolger van de in oktober overleden Van der Laan te vinden, verliep alles behalve vlekkeloos. Omdat er onvoldoende geschikte kandidaten waren, werd de sollicitatietermijn verlengd. Ollongren vindt dat geen valse start. ,,De procedure is aan gemeenteraad en Commissaris van de Koning. Het resultaat telt en dat is Femke Halsema.”