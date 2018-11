Halsema geeft toe: ‘Boerkaverbod geldt ook in Amsterdam’

Burgemeester Femke Halsema heeft schoorvoetend moeten erkennen dat het boerkaverbod ook in Amsterdam geldt. Na felle kritiek uit Den Haag erkende ze vanmiddag tijdens een debat met de Amsterdamse raad dat alle nationale wetten ‘vanzelfsprekend’ ook gelden in de hoofdstad.

Quote Mijn principiële moeite met deze wet is niet weg, maar dat doet niet ter zake. Mijn argument is: de wet geldt Burgemeester Halsema Volgens Halsema is onterecht het beeld ontstaan dat ze geen gehoor wil geven aan de wet. ,,Dat is een misverstand. Amsterdam is een stad waar de wet geldt’’, aldus Halsema. ,,Dit ambt brengt een nieuwe verantwoordelijkheid. Mijn principiële moeite met deze wet is niet weg, maar dat doet niet ter zake. Mijn argument is: de wet geldt.’’



De burgemeester verklaarde vorige week voor de camera van AT5 wel degelijk dat Amsterdam het verbod niet zou handhaven. ,,Ik vind dat zo niet bij onze stad passen’’, zei ze toen. Er zouden daarnaast belangrijke zaken zijn waar de ‘schaarse inzet van de politie’ voor gebruikt zou moeten worden, zoals georganiseerde misdaad, de bedreiging van journalisten en handgranaten die bij winkels worden neergelegd.



Ze herhaalde vanmiddag wel geen prioriteit te zullen geven geven aan de handhaving. ,,Dat is niet alleen mijn uitgangspunt, maar ook dat van de driehoek’’, voegde ze er aan toe, verwijzend naar het Openbaar Ministerie, de politie en de burgemeester. ,,Ziekenhuizen en universiteiten zeggen niet de politie te zullen bellen, het GVB gaat geen mensen uit de tram halen. Dat ondersteunt onze prioriteitsstelling’’, aldus Halsema.

Kritiek

Halsema's opmerkingen kwamen haar op flinke kritiek te staan. Staatssecretaris Raymond Knops (CDA, Binnenlandse Zaken) noemde het gisteren in de Kamer ‘ongepast’. ,,Het gaat om de naleving van de wet. Het is niet aan de burgemeester om daar een eigenstandige opvatting over te hebben, en zeker niet in deze fase waarin de wet nog moet worden ingevoerd.’’

Hij zei er vanuit te gaan dat Halsema op haar uitspraken terug zou nemen. ,,Uiteindelijk kan het niet zo zijn dat de burgemeester van Amsterdam bij dit standpunt blijft, want daarmee handelt ze niet conform de wet. De wet geldt overal. Niet alleen in Den Haag, ook in Amsterdam.’’

Ook Utrecht en Rotterdam zeggen geen boetes te zullen uitdelen aan boerka- of nikabdragers. Of zij ook op hun belofte terugkomen, is nog niet duidelijk.

Wet