Hard rapport over politie: drie op de tien agenten dagelijks niet inzetbaar

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Het gaat om liefst 17.501 fte’s die dagelijks niet inzetbaar zijn. Volgens de Rekenkamer is er sprake van een ‘onevenwichtige bezetting’. ,,We zien dat sommige eenheden en basisteams een overbezetting hebben en andere een onderbezetting.’’



Hierdoor wordt een te kleine groep agenten te zwaar belast, waarschuwt de Rekenkamer. De ‘scheefbezetting’ is bovendien kostbaar: volgens de Rekenkamer gaat er zo per jaar minimaal 88 miljoen euro aan salariskosten verloren. Het probleem is daarnaast structureel: de politie kan agenten niet verplichten te worden overgeplaatst naar een ander gebied.



Met name in de regio’s Noord-Nederland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Limburg is er een aantal teams waar de onderbezetting groot is.