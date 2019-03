Harde clash tussen Denk-voorman Kuzu en WNL-presentatrice

Kuzu was vanmorgen als reguliere gast aangeschoven bij het televisieprogramma, om te praten over zijn partij en de komende Provinciale Statenverkiezingen. Hij betoogt daar dat mensen in Nederland op basis van hun achtergrond worden beoordeeld, ‘waardoor ze minder kans hebben op een baan of een stageplek.’ Plots haalt hij - als voorbeeld - stevig uit naar de redactie van Goedemorgen Nederland.



De komende periode zullen alle politiek leiders langskomen als gast-hoofdredacteur van het programma. Ook Kuzu is daar drie weken geleden voor gevraagd. ,,Maar drie dagen geleden kreeg ik het bericht dat het niet doorgaat. Nu zit ik hier als gast’’, aldus Kuzu, die dat ‘tekenend voor de samenleving’ noemt. Timmerman onderbreekt de Denk-voorman dat ze het besluit wil toelichten, maar Kuzu gaat door. ,,Ik zie dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van politieke achtergrond, etnische achtergrond en allerlei andere factoren, en dat gebeurt ook in de samenleving.’’



Daarna krijgt Timmerman alsnog het woord, zichtbaar geïrriteerd over het verwijt van Kuzu. ,,Het is een besluit geweest van onze hoofdredacteur, omdat hij niet het passend vindt u als gast-hoofdredacteur neer te zetten na alle commotie over uw aanvallen op de persvrijheid.’’ Ze verwijst onder meer naar zijn kritiek op het NTR-programma De Nieuwe Maan, dat Kuzu te negatief over de multiculturele samenleving vindt. Timmermans verwijt Kuzu een slachtofferrol. ,,U wist het en heeft ermee ingestemd, en dat is ook de reden dat u hier nu zit’’, zegt ze.