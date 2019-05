Heibel over debat Rutte en Baudet: 'Terugtrekkende bewegingen FvD’

Tv-programma Pauw benaderde de VVD namelijk vorige week al met de vraag of het interesse had in een debat tussen VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff en Thierry Baudet. De VVD liet weten dat het wat hen betreft ook wel tussen Rutte en Baudet kon worden gehouden. Baudet voelde daar ook voor, bevestigt Forum-woordvoerder Jeroen de Vries. ,,Maar over de voorwaarden moest nog gesproken worden.’’



Toen het tv-programma de strijd maandag wilde aankondigen, zou Forum op de rem zijn gaan staan, juist omdat de voorwaarden nog niet helder waren.



Bij zijn speech dinsdag in Barendrecht verhoogde Rutte daarop de druk op Forum door Baudet publiekelijk uit te dagen. De uitdaging was dus in feite al voorgekookt.



De dag erop aanvaardde Baudet de uitdaging. Overigens door Rutte bij het Torentje op te wachten met de boeken die Baudet heeft geschreven. ,,Huiswerk,’’ aldus de FvD-leider, waarop de twee lachend en handenschuddend de deal voor een debat leken te bezegelen. Enige punt: Baudet liet weten dat hij de strijd niet bij de publieke omroep wilde voeren, maar live via Facebook. Ieder met 150 supporters mee, woensdagavond, om 22.00 uur.



Rutte herhaalde echter bij Nieuwsuur die avond zijn wens om het één-op-één te doen, dus zonder de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen én: op tv.