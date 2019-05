Helft Nederlanders: Maximum snelheid bebouwde kom van 50 naar 30

Momenteel is 49 procent van de ondervraagden voorstander of groot voorstander van het verlagen van de snelheidslimiet, blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘Is 30 het nieuwe 50?’ van onderzoeksbureau I&O Research. Ruim een derde (37 procent) vindt deze maatregel helemaal geen goed idee.



Wat opvalt is dat onder fietsers het draagvlak voor 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom een stuk groter is: 71 procent is vóór deze maatregel. Bij automobilisten ligt dat percentage maar op 39. En vrouwen zijn vaker dan mannen voorstander van het verlagen van de snelheidslimiet.



,,Fietsers zijn een stuk kwetsbaarder in het verkeer’’, constateert onderzoeker Verkeer & Vervoer Marjolein Meurs van I&O Research. ,,30 in plaats van 50 kan bij een aanrijding echt wel verschil maken. Het is dus wel te begrijpen dat je als fietser eerder voor verlaging van de maximumsnelheid bent dan als automobilist.’’



Ze vindt het mooi om te zien dat fietsers meer vertrouwen lijken te hebben in het aanpassingsvermogen van automobilisten dan automobilisten zelf. ,,Die zeggen namelijk vaker dat verlagen van de limiet geen zin heeft omdat weggebruikers zich er toch niet aan zullen houden.’’