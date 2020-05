Henk Krol verlaat 50Plus, start met Partij voor de Toekomst

Onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten, die eerder aankondigde op de lijst te willen voor 50Plus, haakte begin deze week aan bij Krol. Zij verliet vorig jaar zomer de Partij voor de Dieren, uit onvrede over de koers, en liep al langer rond met het idee voor een nieuwe politieke partij.



Nu gaat ze mede de uitdaging aan een ‘transparante’ partij op poten te zetten, die het beste in zich verenigt van de ‘blauwdrukken’ achter 50Plus en de Partij voor de Dieren. ,,Een soort 2.0-versie”, noemt ze het zelf. Volgens beide politici sluiten hun filosofieën naadloos op elkaar aan.



Van Kooten: ,,Het wordt een partij die mensen, vooral via de eigen website, actief gaat betrekken bij het werk dat wij als volksvertegenwoordigers doen in het parlement. We willen ze meer inspraak geven dan maar één keer per vier jaar via de stembus. Denk aan een doorlopend online congres. Via de site mogen leden meepraten over de standpunten, over moties en over Kamervragen. En wij kunnen de achterban zo optimaal informeren over waar wij mee bezig zijn; via podcasts, video’s en artikelen.”



Henk Krol benadrukt dat hij zich blijft inzetten voor de groep ouderen die de klos is door het huidige beleid. Maar de Partij voor de Toekomst krijgt ‘een brede toekomstvisie voor alle generaties’ voor de lange termijn, die nog moet worden uitgewerkt. Van Kooten is blij dat zij daarin kan samenwerken met een ervaren politicus als Krol. Ze begrijpt dat hij weg wil bij 50Plus, vertelt Van Kooten tegen deze nieuwssite.