Heropening terrassen op 31 mei ‘serieuze optie’

Het Outbreak Mangement Team dat het kabinet adviseert, kwam vandaag weer bijeen en heeft zich in zijn advies niet expliciet uitgesproken tégen een eerdere heropening, zeggen ingewijden. De beslissing is toch al vooral een politieke, niet een wetenschappelijke.

Morgen komt het kabinet weer bijeen om te besluiten over de coronamaatregelen, dan zou het definitieve besluit moeten vallen. Premier Mark Rutte wilde vrijdag nog niet verder gaan dan te zeggen dat het ‘denkbaar’ was dat terrassen en strandtenten het hele pinksterweekend al open mogen.

Scheveningse exploitanten van strandtenten komen zelfs in verzet: zij zeggen woensdag alweer hun deuren te openen. Zij vinden het te lang duren, ook omdat in andere gemeenten horeca met take-away wel al open is. Ook willen ze weer strandbedjes kunnen verhuren, die verder van elkaar op afstand staan. De boete nemen ze voor lief, zo liet de Vereniging van Strandexploitanten aan de gemeente Den Haag weten.