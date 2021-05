Het gedrag van Baudet: omstreden schouderklopje na ‘ziek met koorts’ en bezoek illegale sportschool

Van Haga zei door voorzitter Vera Bergkamp te zijn gevraagd iets te zeggen. ,,We hebben de afspraak dat we ons aan de coronaregels houden”, aldus Van Haga. Volgens de FVD’er gebeurde het schouderklopje in een ‘vriendschappelijk moment’, maar was het ‘onjuist’. ,,Ik kan me voorstellen dat de heer Paternotte het ongepast vindt. De bedoelingen waren niet slecht, maar ik wil excuses ervoor aanbieden.” Van Haga voegde er wel aan toe dat hij en zijn partijgenoten geen mondkapje willen dragen.

,,Dat de geïnfecteerde mij aantikt is één ding”, zei Paternotte over Baudet, die eerder op de dag had verteld dat hij recent ziek was geweest, met koorts. Hij had zich niet laten testen op corona, terwijl enkele partijgenoten van hem wel positief hadden getest op corona. ,,Wat ik echt onacceptabel vind, is dat Baudet tegen medewerkers van het Kamergebouw aan gaat staan of zonder mondkapje bij ze in de lift springt.”