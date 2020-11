Het kabinet wikt en weegt, maar de voet gáát vanavond op de rem

Het kabinet heeft de voet op de rem. De vraag is alleen nog hoe diep het het pedaal in wil trappen. Dat premier Mark Rutte vanavond verdere aanscherping bekendmaakt, is zeker.



Zo heeft het kabinet besloten om een negatief reisadvies af te geven voor vakantiereizen naar het buitenland in de kerstvakantie. Het wil niet wéér overvallen worden door skiërs die het virus mee terugbrengen, is de gedachte.

Maar het palet aan mogelijke maatregelen is breder. Want zoals een ingewijde zegt: ,,Kiezen we voor de lange weg, of gaan meer doen om het virus nu sneller te raken.” Daarom is het ‘tamelijk zeker’ dat het kabinet musea, bioscopen, bibliotheken en theaters vanaf donderdag voor twee weken sluit. Dat geldt dan ook voor pretparken en dierentuinen. Sportscholen zouden uitgezonderd worden, juist om burgers een ‘uitlaatklep’ te laten houden, stellen bronnen.

Volledig scherm Premier Rutte arriveert in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft al besloten om een negatief reisadvies af te geven voor vakantiereizen naar het buitenland in de kerstvakantie. © EPA

Ook wordt erover gedacht het maximum aantal mensen dat samen op straat mag samenscholen, terug te brengen: van vier naar twee.

(Mogelijke) maatregelen op een rij: -Het kabinet geeft een negatief reisadvies af voor vakantiereizen naar het buitenland in de kerstvakantie. -Waarschijnlijk sluit het kabinet musea, bioscopen, bibliotheken en theaters vanaf donderdag voor twee weken. -Ook pretparken en dierentuinen gaan dan twee weken dicht. Sportscholen zouden uitgezonderd worden. -Het kabinet is ‘tamelijk zeker’ dat het het maximum aantal mensen dat samen op straat mag samenscholen wil terugbrengen: van vier naar twee. -Het is nog onzeker of Rutte iets gaat zeggen over wanneer de horeca weer open zou kunnen. -Burgemeesters is gevraagd om plannen te maken voor regionale lockdowns en de invoering van een lokale avondklok. Dat hiertoe wordt besloten vanavond is niet de verwachting.

Het zijn maatregelen waarover nog tot gisteravond werd gedebatteerd, want al bij het ministersoverleg op het Catshuis zondag bleken er (wederom) twee stromingen te botsen in het kabinet. Of het in ‘ruzieachtige’ sfeer ging, of gewoon ‘stevig inhoudelijk’ was, daarover circuleren verschillende lezingen. Wel is zeker dat de discussie langs twee lijnen loopt: zij die steviger willen ingrijpen en zij die versoepeling prediken.

Zo zouden premier Mark Rutte en ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark (beiden van Volksgezondheid) liever strengere maatregelen afkondigen, terwijl andere ministers terughoudender zijn.

In dat tweede kamp is minister Ferd Grapperhaus (Justitie) te vinden, samen met de ‘economische driehoek’ van Eric Wiebes (Economische Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Het voornoemde kwartet waarschuwde nog eens voor de economische schade die verergerd kan worden met zware maatregelen.

Horeca

Om die reden zou het kabinet ook nog geen besluit hebben genomen over wanneer de horeca weer open kan. De optie volgens het ‘strenge kamp’ is: dicht tot na de jaarwisseling. De ‘coulantere’ ministers willen juist heropening vóór de feestdagen.

Premier Rutte begrijpt dat horecaondernemers zijn geschrokken van het bericht dat zij ‘tot in december’ gesloten moeten blijven. ,,Maar het is niet de tijd helaas om blijde boodschappen te brengen. Dat is vreselijk. Ik vind het echt verschrikkelijk, maar dat is nu eenmaal zo’’, zei hij vrijdag.

Punt is namelijk dat het aantal besmettingen ook gisteren voor de derde dag op rij daalde, maar de kentering misschien te traag is. In de ziekenhuizen is van een afvlakking bijvoorbeeld nog geen sprake.

Snelheid

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), benadrukte gisteren nog maar eens dat ‘extra maatregelen’ de ‘snelheid van de daling’ kunnen bespoedigen. En dat is volgens hem ook belangrijk omdat reguliere operaties nu worden uitgesteld vanwege de coronadruk op ziekenhuizen. ,,Je bereikt dan sneller het niveau waar je de reguliere zorg kan hervatten.’'

Quote We zitten nog heel ver af van het punt waar we het willen hebben Mark Rutte, Premier Ook het zogenoemde reproductiegetal dat vertelt hoeveel anderen iemand met corona besmet, de R, is officieel nog niet onder de waarde 1 vastgesteld, waar het kabinet het hebben wil (de laatste meting was 9 oktober). Of zoals Rutte het zei: ,,We zitten nog heel ver af van het punt waar we het willen hebben.’’

Winkels

Daarom werden de afgelopen dagen ook andere vergaande maatregelen ‘verkend’. Zo is besproken om ook winkels de komende twee weken te sluiten, al lijkt dat niet door te gaan.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) arriveert bij het Catshuis voor overleg tussen ministers en deskundigen over het coronavirus. © ANP Burgemeesters is verder gevraagd om plannen te maken voor regionale lockdowns en de invoering van een lokale avondklok. Ook gisteravond werd daarover gesproken in het veiligheidsberaad, maar de burgemeesters bleken de afgelopen weken vaak hopeloos verdeeld. De één wilde strenger, de ander juist niet. In kabinetskringen werd men zo chagrijnig van die tweedracht, dat het een eigen koers besloot te varen met uniforme, landelijke maatregelen. Ook overigens omdat het aantal besmettingen daartoe noopte.

Dat het kabinet geen heilige huisjes spaart, blijkt ook uit het feit dat door het RIVM is ‘doorgerekend’ wat de sluiting van scholen zou bijdragen. Zo is naar drie varianten gekeken. Alle scholen dicht, alleen de basisscholen, of alleen middelbare scholen. Uit de modellen blijkt dat sluiting van alle scholen het reproductiegetal verder zou kunnen drukken, zelfs naar 0,74. Toch ligt juist de sluiting van scholen gevoelig. Premier Rutte gaf de afgelopen weken aan dat zoiets echt een ‘aller-allerlaatste optie’ zou zijn.

Hoe ontwikkelt corona bij jou in de buurt?

Hoe ontwikkelt het coronavirus zich bij jou in de buurt? Gebruik de zoekbalk in de kaart om jouw locatie op te zoeken. De applicatie werkt het beste op desktop, op mobiel kan het laden enige tijd duren. Surf naar ad.nl/coronalocatie voor uitleg over deze interactieve kaart.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier onze video's over de coronacrisis:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.