Historische staking rechters op komst? Maandag hakt vakbond een knoop door

De magistraten en de minister liggen overhoop over een nieuwe cao. De besprekingen daarover werden in december opgeschort. Vanochtend liep het ultimatum af dat de NVvR aan de minister voor Rechtsbescherming had gesteld. De minister moest met een beter cao-bod komen, anders zouden er acties volgen in de vorm van werkonderbrekingen. De vakbond eist onder andere een vorm van compensatie voor de werkdruk en het overwerk, en een beter loonbod vanwege de inflatie.