Hoe CDA-sterrenteam nooit een team werd: 'Omtzigt heeft z’n eigen franchise'

Achteraf was het COC-debat misschien wel een van de meest comfortabele campagneavonden voor Wopke Hoekstra. In Pakhuis de Zwijger begin februari voelt de CDA-leider zich als een vis in het water tijdens en na het debat.



Vooral in de foyer, waar gasten hem vragen om een selfie-op-afstand en de COC-voorzitter stráált dat het CDA er eindelijk een keer bij is. Daar merkt Hoekstra hoe prettig een politieke arena zonder Mark Rutte is. De VVD-premier laat dit debat door een secondant doen en Hoekstra neemt de presidentiële rol moeiteloos over: een grote glimlach hier, een amicaal praatje daar - het schaarse publiek geniet van zijn aanwezigheid. De minister van Financiën bezuinigt ook niet op zijn tijd, gaat met iedereen in gesprek. Dat de CDA-aanvoerder tijdens het debat niet alle details rond de thema’s uit het hoofd kent, gaat dan nog geruisloos voorbij.