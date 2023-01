Hoe dé foto van Rutte met Biden tot stand kwam: ‘Ik dacht: dit is hem!’

Zelden was Nederlands bezoek aan Amerikaan­se president zó spannend: ‘Rutte zit tussen twee vuren’

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra brengen vandaag een bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis. Nederlandse premiers kwamen in het verleden al vaker over de vloer in Washington, maar zo spannend als vandaag was het zelden.

17 januari