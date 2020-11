Hoe er plotseling een einde kwam aan het tijdperk Baudet

Aan de Herengracht, op het partijkantoor, loopt Thierry Baudet op zijn ‘vriend’ Freek Jansen af en geeft hem een ferme knuffel. De camera is uitgezet, het bericht is de wereld in. Zo even heeft Baudet naar eigen zeggen ‘de ultieme verantwoordelijkheid’ genomen in een affaire die draaide om Jansen.