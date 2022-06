Hoe het kabinet drukte op kosten Schiphol: beveiliger ging van 3500 euro naar 2200 per maand

Rijkswater­staat schikt geschil Afsluit­dijk voor 238 miljoen euro

Rijkswaterstaat betaalt het consortium Levvel 238 miljoen euro vergoeding voor extra werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Die waren nodig omdat Rijkswaterstaat verkeerde informatie had aangeleverd. Daarmee is het geschil dat is ontstaan over het extra werk grotendeels opgelost, meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

20 mei