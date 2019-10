Hoe meten we eigenlijk hoeveel stikstof van boerderijen komt?

Regeringspartijen CDA en VVD uitten vandaag twijfels over het model dat wordt gebruikt om te bepalen uit welke sectoren stikstof in Nederland afkomstig is. Volgens het RIVM-model is de landbouw verantwoordelijk voor 46 procent van alle stikstof die neerslaat in de Nederlandse natuur. Ruim 6 procent is afkomstig van het wegverkeer en 0,1 procent komt uit de luchtvaart. Die cijfers zijn belangrijk, omdat oud-minister Johan Remkes op basis daarvan adviseerde om de veestapel rond natuurgebieden in te krimpen en de maximumsnelheid op bepaalde wegen te verlagen. Het kabinet heeft die adviezen afgelopen vrijdag grotendeels overgenomen.