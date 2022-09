Hoe reëel is ‘aanklacht’ van Wilders? Het lijkt kansloos

PVV-leider Geert Wilders kondigde vanmorgen in het debat over Prinsjesdag een formele ‘aanklacht’ aan tegen het kabinet. Maar zo’n aanklacht lijkt kansloos.

Wilders claimt dat het kabinet handelt in strijd met de grondwet omdat er mensen in armoede terechtkomen. ,,Een kabinet moet waken over de bestaanszekerheid van mensen, dat staat in de grondwet. Er is bewust te laat ingegrepen, dat heeft pijn en leed veroorzaakt”, aldus Wilders. ,,Een kabinet dat handelt in strijd met de grondwet, pleegt een ambtsmisdrijf, daar staat maximaal drie jaar cel op. Ik deel de aanklacht tegen het volledige kabinet met u, het kabinet moet zich verantwoorden bij de Hoge Raad.”

Het klopt inderdaad dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de aanklager eigenlijk, de strafrechtelijke vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen behandelt.

Maar de procureur-generaal kan dat niet ‘naar eigen inzicht’, aldus de Hoge Raad. Hij dient daartoe eerst ‘opdracht te krijgen’ van de regering zelf ‘ofwel door een besluit van de Tweede Kamer’. Oftewel: Rutte IV moet vragen zichzelf te laten vervolgen, óf Wilders moet een meerderheid van de Tweede Kamer van het nut kunnen overtuigen. ‘Een dergelijke opdracht is nog nimmer verstrekt’, staat op de website van de Hoge Raad te lezen.

‘Voor de bühne’

,,Dit lijkt mij voor de bühne”, reageert hoogleraar Henny Sackers van de vakgroep criminologie en strafrecht van de Radboud Universiteit. ,,Ik kan mij geen enkele procedure herinneren die hierop lijkt. Er zijn inderdaad zeer uitzonderlijke gevallen waarin de Hoge Raad een aanklacht voorgelegd krijgt. Maar dit heeft een enorm academisch gehalte, denk dat iedereen de wetboeken in zou moeten duiken om dit na te gaan.”

Van de Tweede Kamer krijgt Wilders kritiek. Juist de PVV-leider beklaagde zich eerder over ‘neprechters’ die 'knettergek’ waren, in zijn proces over zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Wilders werd hiervoor veroordeeld.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie): ,,Als u een man bent, gaat u hier het debat aan. U maakt er nu een politiek proces van, waar u eerder steen en been over klaagde.”

Type

Overigens is het ook zeer de vraag of wet wel bedoeld is voor het type aanklacht dat Wilders doet. In een nota die als instructie geldt voor de wet staat dat het gaat om ‘opzettelijk nalaten’ de Grondwet na te leven. Maar daarbij staat dat ‘bijvoorbeeld’ gaat over een minister die ‘weigert inlichtingen te verstrekken’. Verder staan er vooral voorbeelden genoemd van ‘verduistering’ of ‘vernietiging van stukken’, het schenden van geheimhouding en ambtelijke corruptie. Ook wordt als voorbeeld genoemd: ,,Een politieagent die bij een huiszoeking geld vindt en dit voor zichzelf houdt.”

Het is niet de eerste keer dat de PVV naar dit onorthodoxe middel grijpt. Vorig jaar verwierp de Kamer een verzoek om het kabinet aan te klagen wegens het niet verstrekken van een feitenrelaas over het toeslagenschandaal. En in 2009 werd een verzoek afgewezen om toenmalig minister Eberhard van der Laan aan te klagen omdat die weigerde vragen over de kosten van immigratie te beantwoorden.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het ‘beschamend’ dat Wilders een ‘serieuze’ wet voor de aanpak van ambtsmisdrijven ‘misbruikt voor een politiek opzetje'. ,,Dit is echt beneden alle peil.”