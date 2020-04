Hoekstra: Bonus voor topman Air-France moet van tafel, anders geen steun

Woensdagavond werd bekend dat topman Smith van Air France-KLM dit jaar toch een bonus kan opstrijken. Een van de doelen die hij moet halen, is het verwerven van financiële steun waardoor het bedrijf overeind kan blijven. De Ondernemingsraad heeft met ‘verbijstering’ kennis genomen van het voorstel.

Hoekstra is momenteel volop in onderhandeling met het bedrijf om ervoor te zorgen dat er voldoende geld in kas blijft, nu bijna de gehele vloot aan de grond staat. Hij trekt samen op met zijn Franse evenknie Bruno Le Maire. Ook banken zijn aangeschoven. Het is de verwachting dat Frankrijk en Nederland uiteindelijk voor vele miljarden euro's garant zullen staan voor leningen aan het luchtvaartbedrijf.

Hoekstra is onaangenaam verrast over het beloningsvoorstel en zal dat het bedrijf duidelijk maken, ook tijdens de aandeelhoudersvergadering van komende maand. Nederland bezit sinds vorig jaar 14 procent van de aandelen in het moederconcern. Eerder verzette Hoekstra zich ook al tegen een voorstel om de bonus voor KLM-baas Pieter Elbers te verhogen. Dat plan is inmiddels ingetrokken.

Andere planeet

Tweede Kamerleden zijn blij met de stellingname van Hoekstra. ,,Het is goed dat hij hier zo duidelijk over is", zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte. ,,Dit is een voorstel van een andere planeet, waar blijkbaar geen coronacrisis is en luchtvaartmaatschappijen nog winst maken.”

Bij een bedrijf dat alleen kan voortbestaan door hulp van de belastingbetaler passen absoluut geen bonussen, stelt Paternotte. ,, Wie dat niet snapt, is niet geschikt om een groot bedrijf door een crisis te leiden.”

Quote Zijn ze helemaal gek geworden!? Henk Nijboer, PvdA

Motie

De Kamer nam op 25 maart al een motie aan, waarin het kabinet werd opgeroepen in het geval van 'bedrijfsspecifieke steun’ voorwaarden te stellen aan topbeloningen en bonussen. Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, die de motie indiende, staat het bonusvoorstel voor Smith op gespannen voet met de uitspraak van de Kamer. ,,Zijn ze helemaal gek geworden!? Ze kloppen aan voor staatssteun om te overleven en willen de bonus verhogen. Zo verliezen ze elk draagvlak en de medewerkers zijn straks de dupe van de ongekende hoogmoed van deze top", stelt hij.

Volgens Nijboer is het 'volledig onacceptabel’ als Air France-KLM ‘ook maar één cent steun’ krijgt, als het bedrijf bonussen uitkeert.