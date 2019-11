Hoekstra: conclusies over onjuist informeren Kamer onterecht

Hoekstra zei vanmorgen in een debat over staatsdeelnemingen dat hij ‘verbaasd’ was dat een vertrouwelijke parlementaire notitie over zijn handelen ‘op straat’ is beland. Ook veel Kamerleden zeiden dit feit te betreuren. Deze site onthulde eerder vandaag het bestaan van het document. Daarin staat dat de minister op meerdere punten regelrecht in is gegaan tegen de manier waarop het kabinet de Kamer daarover hoort te informeren. Zo verzuimde Hoekstra de griffier van commissie Financiën te betrekken, selecteerde hij zelf een groepje Kamerleden om naar Financiën te komen en werden zij vervolgens opgedragen niets met hun fractievoorzitter te delen.